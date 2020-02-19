Гнатенко: люди готові перекривати дороги по всій країні через земреформу

Фото: Валерій Гнатенко (

"Опозиційна платформа - За життя" подала понад 3 тисяч поправок до законопроекту

Багато українців готові перекривати дороги по всій країні, щоб не допустити прийняття владою законопроекту про ринок землі. Про це заявив народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Валерій Гнатенко в прямому ефірі телеканалу Newsone, коментуючи розгляд законопроекту про відкриття ринку землі.

"Народ України дав нам наказ боротися з продажем землі, і ми його виконуємо. Впевнений, що до дня прийняття законопроекту про відкриття ринку землі українці зберуться біля Верховної Ради, на інших площах, в інших містах. Ми регулярно чуємо про те, що люди готуються перекривати дороги, протестуючи проти продажу землі. Впевнений, що масовість таких акцій буде тільки зростати", - зазначив народний депутат.

Гнатенко нагадав, що "Опозиційна платформа - За життя" подала понад 3 тисяч поправок до законопроекту.

"Поки по законопроекту про відкриття ринку землі розглянуто всього близько 10% поправок з більш ніж 3 тисяч. І тільки одна з них була прийнята Радою. Звичайно, цей процес затягується. Наша фракція "Опозиційна платформа - За життя" виступає проти цього закону. Але якщо ми не можемо його заблокувати повністю, то будемо робити все, щоб його розгляд, принаймні, йшло в рамках регламенту. Ми будемо відстоювати кожну правку, адже цей законопроект принциповий для всіх українців", - додав парламентарій.

За його словами, усі соціологічні дослідження показують, що більшість українців виступає проти продажу землі.

"Через "турборежим" Рада приймає закони з правовими помилками. І ці помилки можуть стати фатальними для нашої країни. Сьогодні багато країн світу чекають прийняття цього закону, щоб скупити українську землю. Там вже створили фонди з цією метою. Враховуючи ситуацію з дефіцитом продовольства по всьому світу, ми отримаємо наступне: іноземці будуть у нас вирощувати продукти для жителів своїх країн. Напевно для підняття врожайності іноземні компанії підвищать відсоток використання ГМО, ніж знищать нашу землю", – резюмував Валерій Гнатенко.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада України станом на середу, 19 лютого, розглянула 649 поправок до другого читання законопроекту про ринок землі. Всього в документі 4018 правок. Жодна з розглянутих правок підтримана в залі не було.