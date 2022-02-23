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Гнатенко: cегодня Украина находится в самой сложной ситуации за 30 лет независимости

Новина українською →
Киев, Среда 23 февраля 2022 17:37
Гнатенко: cегодня Украина находится в самой сложной ситуации за 30 лет независимости Фото: народный депутат от "Оппозиционной платформы - За життя" Валерий Гнатенко (zagittya.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня Украина находится в самой сложной ситуации за тридцать лет своей независимости.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата от "Оппозиционной платформы - За життя" Валерия Гнатенко в эфире "Диалог со страной" на телеканале LIVE.

"Мы должны понимать, что помощь, которую в виде санкций предложили нам наши западные партнеры, - полезна, но недостаточно эффективна для урегулирования сложившегося конфликта. Даже остановка сертификации "Северного потока-2" вряд ли значительно повлияет на ситуацию. Все предложенные Западом ущемления России не настолько серьезны, чтобы напугать страну, которая уже побывала под санкциями, поэтому рассчитывать, что они сработают, - наивно", - убежден политик.

Однако, по мнению парламентария, мы обязаны решить этот вопрос мирным путем и не допустить кровопролития.

"Ведь главное сегодня - обеспечить безопасность наших людей и на территории Украины, и на неподконтрольных территориях", - резюмировал Гнатенко.

Как сообщалось, ранее Гнатенко заявлял, что проблемы страны не решить сменой министров.

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