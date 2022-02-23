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Гнатенко: сьогодні Україна перебуває у найскладнішій ситуації за 30 років незалежності

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Київ, Середа 23 лютого 2022 17:37
Гнатенко: сьогодні Україна перебуває у найскладнішій ситуації за 30 років незалежності Фото: народний депутат України від "Опозиційної платформи - За життя" Валерій Гнатенко (zagittya.com.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні Україна перебуває у найскладнішій ситуації за тридцять років своєї незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Валерія Гнатенка в ефірі "Діалог з країною" на телеканалі LIVE.

"Ми повинні розуміти, що допомога, яку у вигляді санкцій запропонували нам наші західні партнери, - корисна, але недостатньо ефективна для врегулювання конфлікту, що склався. Навіть зупинка сертифікації "Північного потоку-2" навряд чи значно вплине на ситуацію. Всі запропоновані Заходом утиски Росії не настільки серйозні, щоб налякати країну, яка вже побувала під санкціями, тож розраховувати, що вони спрацюють - наївно", - переконаний політик.

Однак, на думку парламентаря, ми зобов'язані вирішити це питання мирним шляхом та не допустити кровопролиття.

"Адже головне сьогодні - забезпечити безпеку наших людей і на території України, і на непідконтрольних територіях", - резюмував Гнатенко.

Як повідомлялося, раніше Гнатенко заявляв, що проблеми країни не вирішити зміною міністрів.

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Опозиційна платформа За життя
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