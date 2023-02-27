Ігнат пояснив, навіщо Росія випускає повітряні кулі над Україною

Одна з "новацій", яку застосовували російські війська в останні два тижні, - це запуск повітряних куль - об'єктів діаметром 2-3 метри, до яких прив'язаний кутовий відбивач. Противник, швидше, застосовує їх як прийом для двох цілей.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Чи змінить Росія тактику обстрілів і що їй заважає застосувати "сирійський сценарій" .

Друга функція - відвернути увагу нашої ППО від розвідувальних БПЛА, кілька разів їх вже запускали одночасно. Але основне завдання цих куль - розвідка позицій української ППО.

"Це невелика повітряна куля з металевим відбивачем або фольгою. Радіолокаційна станція опромінює її, сигнал відбивається і повітряна мета з'являється на моніторі. Її фіксують, супроводжують, тому для нас це в будь-якому випадку розосереджена увага. Вони розраховують на те, що ми збиватимемо" , - пояснив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

А в цей час росіяни хочуть фіксувати місце запусків наших протиракет із літака ДРЛО А-50 із Білорусі чи з моря. І щоразу під час роботи ППО противник прораховуватиме алгоритм, де у нас знаходяться наші ЗРК і як вони переміщуються. Їм це потрібно, щоб прокладати маршрут для ракет під час наступних обстрілів, оминаючи нашу ППО. Тому ніякого сенсу збивати ці кулі немає, якщо вони не несуть прямої загрози, уточнив Ігнат.