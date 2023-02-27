Игнат объяснил, зачем Россия выпускает воздушные шары над Украиной

Одна из "новаций", которую применяли российские войска в последние две недели - это запуск воздушных шаров - объектов диаметром 2-3 метра, к которым привязан угловой отражатель. Противник, скорее, применяет их как уловку для двух целей.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Изменит ли Россия тактику обстрелов и что ей мешает применить "сирийский сценарий" .

Второстепенная функция - отвлечь внимание нашей ПВО от разведывательных БПЛА, несколько раз их уже запускали одновременно. Но основная задача этих шаров - разведка позиций украинской ПВО.

"Это небольшой воздушный шар с металлическим отражателем или фольгой. Радиолокационная станция облучает ее, сигнал отражается и воздушная цель появляется на мониторе. Ее фиксируют, сопровождают, поэтому для нас это в любом случае рассредоточено внимание. Они рассчитывают на то, что мы будем сбивать", - объяснил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

А в это время россияне хотят фиксировать место запусков наших противоракет с самолета ДРЛО А-50 из Беларуси или с моря. И каждый раз во время работы ПВО противник будет просчитывать алгоритм, где у нас находятся наши ЗРК и как они перемещаются. Им это нужно, чтобы прокладывать маршрут для ракет во время следующих обстрелов, обходя нашу ПВО. Поэтому никакого смысла сбивать эти шары нет, если они не несут прямую угрозу, уточнил Игнат.