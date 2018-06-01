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В ГМС заявили, что Вышинский не может выйти из украинского гражданства

НовостиОбщество    01.06.2018 - 23:12
Фото: Кирилл Вышинский (УНИАН)
Фото: Кирилл Вышинский (УНИАН)

Выход из гражданства не предусмотрен, если лицу сообщено о подозрении

Главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, подозреваемый в государственной измене, не может выйти из украинского гражданства. Об этом заявил пресс-секретарь Государственной миграционной службы Сергей Гунько в эфире "112 Украина".

"Законодательство Украины предусматривает процедуру выхода из украинского гражданства. Одного любого заявления любого лица недостаточно для того, чтобы оно имела какие-то правовые последствия", - рассказал Гунько.

Он добавил, что процедура выхода из украинского гражданства предусмотрена исключительно для граждан Украины, которые постоянно проживают на территории иностранного государства, поэтому обращение должно быть направлено в зарубежное дипломатическое учреждение.

"Не знаю, он постоянно проживает на территории иностранного государства. Очевидно, что он в зарубежное дипломатическое учреждение, посольство Украины в иностранном государстве сейчас вряд ли сможет обратиться", - отметил пресс-секретарь ГМС.

Кроме того Гунько напомнил, что ст. 18 закона о гражданстве прямо указывает на то, что выход из гражданства не предусмотрен, если лицу сообщено о подозрении или есть решение суда, которое подлежит исполнению.

"И наконец, третий момент, - статья 2 закона Украины о гражданстве указывает на то, что если гражданин Украины является также гражданином иностранного государства, то в правоотношениях с Украиной его признают исключительно гражданином Украины. То есть наличие любых других гражданств не дает лицу каких-либо преференций или каких-либо особых условий в ответственности перед законом", - подытожил он.

Напомним, главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский входе заседания Апелляционного суда в Херсоне заявив, что выходит из украинского гражданства. Вышинский также обратился к президенту России Владимиру Путину за защитой.

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Теги публикации: СМИ, гражданство  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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