В ГМС назвали количество выданных с начала года загранпаспортов

Фото: заграничный паспорт (dpsu.gov.ua)

Более 4 млн паспортов для выезда за границу выдали в миграционной службе в 2018

С начала 2018 года Государственная миграционная служба Украины (ГМС) выдала гражданам более 4,2 миллиона паспортов для виезда за границу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГМС.

Также в миграционной службе отметили, что с начала года было оформлено более миллиона ID-карт.

В течение октября органы миграционной службы выдали около 330 тыс. загранпаспортов и более 120 внутренних паспортов в виде ID-карт.

В ГМС напомнили, что согласно постановлению Кабмина от 3 октября 2018 года, паспорта граждан Украины образца 1994 года (в виде книжечки, - ред.) будут признаны недействительными, если на три месяца будет просрочен срок вклеивания фотографии.

Речь идет об обновлении фотографии в паспорте по достижению 25 и 45 лет. Если срок истекает, то паспорт старого образца уничтожат и выдадут удостоверение личности нового образца в виде ID-карты.

Напомним, начиная с 2 ноября 2018 года вступает в силу соглашение между Украиной и Катаром о взаимной отмене визовых требований.