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ГМК для відновлення потребує послідовної тарифної політики, - експерт

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Вівторок 17 січня 2023 17:07
ГМК для відновлення потребує послідовної тарифної політики, - експерт Фото: ГМК для відновлення потребує послідовної тарифної політики (УНІАН)
Автор: Юлія Бойко

Наразі ГМК сектор перебуває у стані важкої кризи, і потребує для відновлення державної підтримки, у тому числі - у питаннях тарифної політики, яка має бути послідовною і передбачуваною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента "Укрметалургпрому" Олександра Каленкова.

"Наприклад, тарифи УЗ на перевезення вантажів зросли торік на 70%. Я розумію УЗ: шляхи обстрілюють, набагато зменшилися обсяги перевезень, а в них є постійні затрати. Але в УЗ є змога звертатися до наших партнерів, і отримувати фінансування та грантові кредити на пільгових умовах", - пояснив Каленков.

Те ж саме, за його словами, стосується і "Укренерго" - вона, як державна компанія, теж може звертатися напряму до партнерів для того, щоб отримати на десятки років довгострокове фінансування, на відміну від приватних компаній - які наразі не мають змоги отримати запозичення.

"Приватні компанії, які ще працюють, які ще споживають електроенергію і щось возять по УЗ, не мають змоги отримати фінансування. І держава могла би у сфері енергії, у сфері тарифної політики зіграти свою роль, і перекласти фінансування на наших партнерів, щоб таким чином підтримати економіку. Адже якщо підприємство споживає електроенергію - значить, воно все ще працює. Якщо воно щось возить УЗ чи перевалює в портах - вони ще працюють. І їх треба підтримати шляхом стримування тарифів на передачу електроенергії, на диспетчеризацію, на тарифи Укрзалізниці, які зросли за останній рік", - резюмував Каленков.

Нагадаємо, раніше директор ГМК Центру Станіслав Зінченко заявив, що ГМК переживає важку кризу через втрату підприємств, брак персоналу та складну логістику, адже через обстріли та заблокування чорноморських портів обсяги виробництва та експорту у галузі обвалилися подекуди на 100%.

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