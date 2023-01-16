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ГМК переживає важку кризу через втрату підприємств, брак персоналу та складну логістику, - експерт

Новость на русском →
Понеділок 16 січня 2023 15:32
ГМК переживає важку кризу через втрату підприємств, брак персоналу та складну логістику, - експерт Фото: ГМК переживає важку кризу через втрату підприємств (gmk center)
Автор: Сергей Новиков

ГМК переживає важку кризу через втрату підприємств, брак персоналу та складну логістику, адже через обстріли та заблокування чорноморських портів обсяги виробництва та експорту у галузі обвалилися подекуди на 100%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора GMK Center Станіслава Зінченка.

"Найбільша проблема - це знищення, пошкодження та захват існуючих підприємств. Всі знають, що "Азовсталь" повністю зруйнована, але ніхто не знає, що зараз відбувається з Ілліча (ММК ім. Ілліча у Маріуполі, обидва заводи належать групі "Метінвест", - ред.). Ніхто не знає, що зараз з Авдіївським коксохімічним заводом. Тобто, ми втратили підприємства, і ніхто не знає, що там буде, і чи можна їх відновити. Це найбільше, що впливає сьогодні", - підкреслив Зінченко.

Він підкреслив, що втрата двох підприємств у Маріуполі - це не просто втрата 40% українського виробництва, адже саме ці підприємства постачали на світові ринки продукцію, яку не виробляють, або виробляють у обмеженій кількості інші заводи.

"Ми повинні розуміти, що ми втратили з-за Маріуполя 100% експорту слябів і 30% експорту гарячекатного рулону. Це те, що приносило найбільші експортні доходи Україні. І ми грали дуже важливу роль у ланцюжках доданої вартості наших європейських та американських партнерів", - наголосив Зінченко.

Крім того, за його словами, великими проблемами для ГМК сектору зараз є обстріли підприємств і брак персоналу, адже всі підприємства зосереджені на лінії фронту чи поряд з нею, через що значна частина персоналу та цілий ряд спеціалістів виїхали чи перемістилися.

"Третє - це брак енергетичних потужностей: з нашої точки зору, це добило галузь. А четверте - це обмежена пропускна здатність "Укрзалізниці" і довгі строки доставки з-за черг. За нашими розрахунками, ця пропускна здатність не перевищує 1800 вагонів на день, а черга сягають 2 тижнів. Для деяких експортерів вартість доставки зросла в 3-4 рази, у деяких у 5 разів! Це унеможливлює повністю наш експорт - попри те, що є ще обмежені потужності УЗ і європейських портів", - підкреслив Зінченко.

Нагадаємо, раніше президент ОП "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що металургійний комплекс України найбільше постраждав від російської агресії, а обсяг виробництва скоротився на 85%. Наразі галузь перебуває у глибокій кризі і не здатна покрити навіть перемінні витрати.

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