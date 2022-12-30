UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ГМК може стати драйвером економіки, коли отримає державну підтримку, - експерти

Фото: ГМК може стати драйвером економіки, коли отримає державну підтримку (gml center)
Автор: Юлія Бойко

ГМК - одна з бюджетоутворюючих галузей. І за умови надання допомоги від держави, може стати драйвером української економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітику GMK Center.

Однією з причин критичного стану ГМК є логістичні проблеми, викликані війною, пояснює видання - зокрема, блокування морських портів, пріоритет на користь зернопродукції на західних кордонах, а також зростання тарифів на залізничні перевезення.

"Не можна сказати, що влада не почула галузь. Так, Мінекономіки планує у 2023 році працювати над розширенням українського експорту. Також міністерство готове надати потенційним інвесторам у металургію дешеву електроенергію та сировину", - йдеться в статті.

Водночас, далі намірів справа не пішла: ГМК не отримав жодних податкових преференцій. У рамках весняної податкової реформи та запровадження оподаткування у 2% від обороту у виграші були ФОП, тоді як великий бізнес не отримав очікуваного. Щодо відшкодування ПДВ, то держава лише у жовтні та листопаді вийшла на відносно ритмічні показники - 10,9 та 13,6 млрд грн відповідно. Тим часом, комплекс потребує серйознішого підходу, вказують аналітики видання.

"Поліпшити ситуацію можна шляхом зниження залізничних тарифів до рівня початку 2022 року, а також зниження тарифів на передачу електроенергії. "Укрзалізниця" та "Укренерго" можуть покращити свій стан за рахунок кредитів і грантів від міжнародних партнерів, не перекладаючи фінансове навантаження на промисловість. Також необхідно розглянути можливість скасування ренти на видобуток корисних копалин та екологічних зборів як мінімум до закінчення війни. Однак ці рішення вимагають політичної волі на найвищому рівні. Я сподіваюся, що на початку 2023 року такі рішення будуть ухвалені", - вважає президент ОП "Укрметалургпром" Олександра Каленкова.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Економіка України