ГМК може стати драйвером економіки, коли отримає державну підтримку, - експерти

Однією з причин критичного стану ГМК є логістичні проблеми, викликані війною, пояснює видання - зокрема, блокування морських портів, пріоритет на користь зернопродукції на західних кордонах, а також зростання тарифів на залізничні перевезення.

"Не можна сказати, що влада не почула галузь. Так, Мінекономіки планує у 2023 році працювати над розширенням українського експорту. Також міністерство готове надати потенційним інвесторам у металургію дешеву електроенергію та сировину", - йдеться в статті.

Водночас, далі намірів справа не пішла: ГМК не отримав жодних податкових преференцій. У рамках весняної податкової реформи та запровадження оподаткування у 2% від обороту у виграші були ФОП, тоді як великий бізнес не отримав очікуваного. Щодо відшкодування ПДВ, то держава лише у жовтні та листопаді вийшла на відносно ритмічні показники - 10,9 та 13,6 млрд грн відповідно. Тим часом, комплекс потребує серйознішого підходу, вказують аналітики видання.

"Поліпшити ситуацію можна шляхом зниження залізничних тарифів до рівня початку 2022 року, а також зниження тарифів на передачу електроенергії. "Укрзалізниця" та "Укренерго" можуть покращити свій стан за рахунок кредитів і грантів від міжнародних партнерів, не перекладаючи фінансове навантаження на промисловість. Також необхідно розглянути можливість скасування ренти на видобуток корисних копалин та екологічних зборів як мінімум до закінчення війни. Однак ці рішення вимагають політичної волі на найвищому рівні. Я сподіваюся, що на початку 2023 року такі рішення будуть ухвалені", - вважає президент ОП "Укрметалургпром" Олександра Каленкова.