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ГМК может стать драйвером экономики, когда получит государственную поддержку, - эксперты

Фото: ГМК может стать драйвером экономики, когда получит государственную поддержку (gml center)
Автор: Юлия Бойко

ГМК - одна из бюджетообразующих отраслей. И при условии оказания помощи от государства может стать драйвером украинской экономики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитику GMK Center.

Одной из причин критического состояния ГМК есть логистические проблемы, вызванные войной, объясняет издание - в частности, блокирование морских портов, приоритет в пользу зернопродукции на западных границах, а также рост тарифов на железнодорожные перевозки.

"Нельзя сказать, что власти не услышали отрасль. Да, Минэкономики планирует в 2023 году работать над расширением украинского экспорта. Также министерство готово предоставить потенциальным инвесторам в металлургию дешевую электроэнергию и сырье", - говорится в статье.

В то же время дальше намерений дело не пошло: ГМК не получил никаких налоговых преференций. В рамках весенней налоговой реформы и введения налогообложения в 2% от оборота в выигрыше были ФЛП, в то время как крупный бизнес не получил ожидаемого. Что касается возмещения НДС, то государство только в октябре и ноябре вышло на относительно ритмичные показатели – 10,9 и 13,6 млрд грн соответственно. Между тем комплекс нуждается в более серьезном подходе, указывают аналитики издания.

"Улучшить ситуацию можно путем снижения железнодорожных тарифов до уровня начала 2022 года, а также снижения тарифов на передачу электроэнергии. "Укрзализныця" и "Укрэнерго" могут улучшить свое состояние за счет кредитов и грантов от международных партнеров, не переводя финансовую нагрузку на промышленность. Также необходимо рассмотреть возможность отмены ренты на добычу полезных ископаемых и экологических сборов как минимум до окончания войны. Однако эти решения требуют политической воли на самом высоком уровне. Я надеюсь, что в начале 2023 года такие решения будут приняты", - считает президент ОП "Укрметаллургпром" Александра Коленкова.

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Экономика Украины