GMK Center: прозрачность расходования средств эконалога вызывает вопросы

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По мнению экспертов, местные бюджеты используют средства экологического налога не по назначению

Прозрачность расходования средств экологического налога вызывает вопросы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материал GMK Center "Как регионы Украины используют поступления от экологического налога".

Как отмечается, согласно действующему законодательству, местные бюджеты получают 55% собранного экологического налога. Эти средства предназначены на природоохранные мероприятия.

Однако эксперты считают, что эффективность расходования средств экологического налога сильно отличается в зависимости от регионов. По данным GMK Center, области с наиболее высокой концентрацией промышленности, которые выбрасывают в атмосферу большие объемы СО2, тратили на природоохранные мероприятия в 2017 году мизерные суммы. Например, Запорожская область израсходовала 0% от собранного эконалога, Луганская – 0,3%, Донецкая – 1,1%.

Вместе с тем, регионы со сравнительно благополучной экологической ситуацией расходовали по целевому назначению до 80% полученных от эконалога средств: Тернопольская область – 70,2%, Черновицкая – 58,3%.

"Скорее всего, здесь мы имеем дело с проблемой точного отображения расходов на окружающую среду в статистике. Складывается впечатление, что различные органы по-разному подходят к решению данного вопроса", - говорится в сообщении GMK Center.

По итогам 2017 года, Госказначейство сообщило об общих расходах местных бюджетов на охрану окружающей среды на сумму 2,6 млрд грн. В то же время если взять данные статистического сборника "Бюджет Украины 2017" и просуммировать соответствующую статью расходов местных бюджетов, получается 189,2 млн грн.

"Вероятно, Казначейство отображает использованные средства как "расходы на охрану окружающей среды", тогда как местные бюджеты фактически направляют эти финансовые ресурсы на другие цели. Этот факт лишь подчеркивает проблему эффективного использования средств экологического налога в Украине", - говорится в сообщении.

Эксперты напомнили, что Верховная рада подняла с 1 января 2019 года ставку налога на выбросы углекислого газа с 0,41 грн/т до 10 грн/т. Промышленные предприятия Украины должны будут уплатить в 25 раз больше экологического налога, чем прежде.