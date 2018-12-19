GMK Center: прозорість витрачання коштів екоподатку викликає питання

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На думку експертів, місцеві бюджети використовують кошти екологічного податку не за призначенням

Прозорість витрачання коштів екологічного податку викликає питання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на матеріал GMK Center "Як регіони України використовують надходження від екологічного податку".

Як наголошується, згідно з чинним законодавством, місцеві бюджети отримують 55% зібраного екологічного податку. Ці кошти призначені на природоохоронні заходи.

Проте експерти вважають, що ефективність витрачання коштів екологічного податку сильно відрізняється в залежності від регіонів. За даними GMK Center, області з найвищою концентрацією промисловості, які викидають в атмосферу велику кількість СО2, витрачали на природоохоронні заходи в 2017 році мізерні суми. Наприклад, Запорізька область витратила 0% від зібраного екоподатку, Луганська – 0,3%, Донецька – 1,1%.

Разом з тим, регіони з порівняно благополучною екологічною ситуацією витрачали за цільовим призначенням до 80% отриманих від екоподатку коштів: Тернопільська область – 70,2%, Чернівецька – 58,3%.

"Швидше за все, тут ми маємо справу з проблемою точного відображення витрат на навколишнє середовище в статистиці. Складається враження, що різні органи по-різному підходять до вирішення даного питання", - йдеться в повідомленні GMK Center.

За підсумками 2017 року, Держказначейство повідомило про загальних видатках місцевих бюджетів на охорону навколишнього середовища на суму 2,6 млрд грн. У той же час якщо взяти дані статистичного збірника "Бюджет України 2017" і підсумувати відповідну статтю видатків місцевих бюджетів, виходить 189,2 млн грн.

"Мабуть, Казначейство відображає використані кошти як "витрати на охорону навколишнього природного середовища", тоді як місцеві бюджети фактично направляють ці фінансові ресурси на інші мети. Цей факт лише підкреслює проблему ефективного використання коштів екологічного податку в Україні", - йдеться в повідомленні.

Експерти нагадали, що Верховна рада підняла з 1 січня 2019 року ставку податку на викиди вуглекислого газу з 0,41 грн/т до 10 грн/т. Промислові підприємства України повинні будуть сплатити в 25 разів більше екологічного податку, ніж раніше.