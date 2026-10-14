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В GMK Center назвали обязательное условие для возобновления работы металлургических заводов в Украине

14:55 14.10.2026 Ср
3 мин
aimg Александр Мороз
В GMK Center назвали обязательное условие для возобновления работы металлургических заводов в Украине Главный аналитик GMK Center Андрей Тарасенко (фото: Getty Images)
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Украинская металлургия оказалась на грани полной остановки. Для восстановления заводов недостаточно только улучшение ситуации безопасности - критическим остается доступ к рынку ЕС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главного аналитика GMK Center Андрея Тарасенко.

По его словам, в сентябре в стране произвели всего 130 тыс. тонн стали — на 79% меньше, чем годом ранее, а в октябре выпуск может приблизиться к нулю.

Европейский рынок в последние годы фактически стал для украинских металлургов основным. К июлю 2026 г. на него приходилось до 50% объемов производства. Но квоты ЕС на импорт стали и механизм экомита CBAM значительно ухудшили условия работы украинских заводов. В июле производство стали в Украине сократилось на 35% по сравнению с предыдущим месяцем.

Тогда морская блокада еще не проявилась в полной мере, поэтому одним из главных факторов падения стали новые торговые ограничения. Как уточняет эксперт, часть металлургических мощностей была бы остановлена по экономическим причинам и без российских обстрелов.

Сейчас после системных российских атак возобновление работы предприятий зависит не только от деэскалации и безопасных условий, но и от смягчения квот ЕС на украинскую сталь и условий CBAM.

И особенно важно это для инвесторов и кредиторов: они не будут вкладывать средства в ремонт и перезапуск доменных или электродуговых печей, если без понимания, куда предприятия будут продавать продукцию в течение следующих 12–24 месяцев, говорит Тарасенко.

"Смягчение ограничений ЕС стало бы сигналом, что у украинской металлургии есть будущее", - подчеркнул он.

Внутренний рынок самостоятельно проблему не решит: за первое полугодие 2026 года украинские заводы поставили на него всего 1,1 млн. тонн металлопродукции. При номинальной сталеплавильной мощности около 8 млн тонн это позволяет обеспечить примерно 25% загрузки.

Для крупных интегрированных металлургических предприятий этого недостаточно: доменные печи, коксохимические батареи и конвертеры имеют технологический минимум загрузки, ниже которой резко растет себестоимость продукции, пояснил эксперт.

"Отдельной проблемой является неритмичный спрос внутри страны, который в последние годы в значительной степени зависит от государственных проектов. Поэтому до начала масштабного послевоенного восстановления заводам нужно сохранить возможность работать на экспортных рынках", – говорит он.

В то же время длительный простой создает еще два риска: рост расходов на восстановление и потерю персонала. Если работники уйдут из отрасли, вернуть тысячи квалифицированных специалистов в будущем будет сложно. Потеря экспортной выручки: в 2025 году экспорт чугуна и стали принес Украине 3,7 млрд долларов, которые могут быть потеряны.

"Не стоит разделять интересы украинской и европейской металлургии. У нас есть общие цепочки создания стоимости и общие проблемы: импорт, высокие цены энергии, потребность в декарбонизации. Украина нуждается в особом подходе, как это и зафиксировано в регуляции: как страна-кандидат на членство и как страна, которая терпит убытки от других стран", - резюмировал Тарасенко.

Он добавил, что нецелесообразно применять те же подходы для страны, где люди, заводы и инфраструктура живут ежедневно под обстрелами, и для всех других стран.

Как известно, представители металлургической отрасли уже неоднократно призывали правительство провести переговоры с Брюсселем и добиться отмены углеродного налога, а также увеличить квоты на импорт стали и металлопродукции и устранить торговые ограничения.

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