GM Cruise відкликав майже 1000 автомобілів після аварії з пішоходом

Компанія Cruise відкликає 950 безпілотних автомобілів через аварію з пішоходом. Компанія також планує відкликати ще більше автомобілів, оскільки розслідування інциденту продовжується.

"Автомобілі відгукуються через те, що система виявлення зіткнень може неправильно працювати після аварії", - сказано у повідомленні Національного управління безпеки дорожнього руху (NHTSA) у середу, 8 листопада.

Cruise відкликає автомобілі через проблеми із програмним забезпеченням, яке може змусити їх рухатися після аварії. Це може бути небезпечним, оскільки це може призвести до повторного зіткнення або інших проблем.

Минулого місяця компанія Cruise була змушена припинити свою діяльність по всій країні через проблеми з безпекою безпілотних автомобілів. У понеділок компанія також оголосила про тимчасове зупинення виробництва повністю автономних автомобілів Origin.

"Компанія планує продовжувати вдосконалювати програмне забезпечення своїх безпілотних автомобілів. У міру внесення змін компанія буде інформувати НАБДД і громадськість про оновлення, спрямовані на підвищення безпеки", - заявили в компанії.

Аварії за участю GM Cruise

На сьогоднішній день відомо про три аварії за участю безпілотних автомобілів Cruise.

Перша аварія сталася на початку 2023 року. Безпілотне таксі Cruise зіткнулося з іншим автомобілем, який повертав ліворуч. Внаслідок аварії ніхто не постраждав.

У другій аварії безпілотне таксі Cruise зіштовхнулося із пожежною машиною, яка їхала на виклик. Внаслідок аварії пасажир безпілотного таксі отримав травми.

У третій аварії, Cruise збило жінку, яка перебігала дорогу. Жінка отримала серйозні травми та була госпіталізована.

У середині серпня щонайменше 10 безпілотних автомобілів Cruise заглухли та заблокували рух на вулицях міста.

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