"Глубоко опечален": Кулеба отреагировал на столкновение поездов в Пакистане

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил соболезнования родным погибших в столкновении поездов в Пакистане. Трагедия унесла жизни десятков людей.

Об этом министр сообщил в своем Twitter .

"Глубоко опечален гибелью людей и страданиями, вызванными смертельным столкновением поезда в южной провинции Пакистана Синд. В эти тяжелые часы я думаю о близких жертв", - написал Кулеба.

По последним данным, число жертв аварии поездов на юге Пакистана достигло 40 человек. Еще более 100 получили ранения.

Местные власти заявили, что один экспресс сошел с рельсов и в него врезался другой. Сообщается, что в течение дня спасатели и жители поселка у места аварии доставали тела из смятых вагонов.

По предварительным данным, машинист второго поезда успел затормозить его, но не смог предотвратить столкновение. По словам представителей власти, в обоих поездах находилось около 1 100 пассажиров. После столкновения в этом районе было приостановлено движение поездов.

В результате столкновения перевернулись около 14 вагонов, при этом от шести до восьми вагонов "полностью уничтожены".

Спасательная операция в настоящее время продолжается.