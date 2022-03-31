ru ua
Чт, 31 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Glovo запускає безкоштовну доставку в трьох містах України

Новость на русском →
Київ, Четвер 31 березня 2022 15:09
Glovo запускає безкоштовну доставку в трьох містах України Фото: Glovo запускає безкоштовну доставку в трьох містах України (Facebook.com/Glovo)
Автор: Валерія Поліщук

Сервіс Glovo запускає безкоштовну доставку продукції в Києві, Одесі та Дніпрі. Кошти не зніматимуться за доставку продуктів протягом квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Glovo в Facebook.

"Протягом квітня у Glovo буде безкоштовна доставка замовлень в Києві, Дніпрі та Одесі. Вартість доставки для користувачів програми покриває Master Card Україна", - йдеться в повідомленні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Glovo Одеса Київ Дніпро
NEWS
36-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
36-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Податки під час війни. Що змінилося для бізнесу після вторгнення Росії в Україну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Податки під час війни. Що змінилося для бізнесу після вторгнення Росії в Україну