UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Glovo возобновляет работу в Украине: будет доставлять товары первой необходимости

Автор: Валерия Полищук

Компания Glovo объявила о частичном возобновлении своей деятельности в Украине. В частности, компания будет предоставлять услуги по доставке товаров первой необходимости.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Glovo начнет работать в двадцати городах страны, включая Киев.

"Целью компании является оказание гуманитарной помощи и предоставление необходимой логистики нуждающимся, соединяя клиентов и курьеров с партнерскими ресторанами, аптеками, продуктовыми магазинами и неправительственными организациями", - говорится в сообщении.

Война России против Украины продолжается 14 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
GlovoВойна России против Украины