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Glovo відновлює роботу в Україні: доставлятиме товари першої необхідності

Автор: Валерія Поліщук

Компанія Glovo оголосила про часткове відновлення своєї діяльності в Україні. Зокрема, компанія надаватиме послуги з доставки товарів першої необхідності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Glovo почне працювати в двадцяти містах країни, включаючи Київ.

"Метою компанії є надання гуманітарної допомоги та надання необхідної логістики нужденним, поєднуючи клієнтів і кур'єрів з партнерськими ресторанами, аптеками, продуктовими магазинами і неурядовими організаціями", - йдеться в повідомленні.

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GlovoВійна Росії проти України