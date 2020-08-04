Глобальный спрос на удобрения в связи с коронавирусом не снизился, - АГТ

Фото: Александр Горбуненко (kosatka.media)

За год с момента возобновления производственного процесса, ОПЗ переработал 656 млн кубометров газа

Несмотря на существовавшую неопределенность в первые недели карантина и введенные на тот момент ограничения в морских портах, глобальный спрос на удобрения в мире не упал.

Об этом сообщил управляющий партнер компании "Агро Газ Трейдинг", являющейся поставщиком давальческого сырья для Одесского припортового завода, Александр Горбуненко в интервью ExPro Consulting.

"Некоторые карантинные ограничения в портах в начале марта создали неопределенность, которая продолжалась примерно три недели. Затем все стало на свои места. Глобальный спрос [на минеральные удобрения] не уменьшился. Люди не перестают есть. В нашем случае, опять же, некоторое везение способствовало тому, что даже такие глобальные процессы, которые происходят сейчас в мире, не затронули рынок удобрений", - заявил Горбуненко.

По его словам, за год с момента возобновления производственного процесса, ОПЗ переработал 656 млн кубометров газа.

Крупнейшим покупателем произведенного на ОПЗ карбамида стала Индия, суммарно импортирующая порядка 6 млн тонн удобрений ежегодно при объеме глобального экспортного рынка в 40-50 млн тонн.

По словам Горбуненко, несмотря на то, что цены на удобрения на экспортных рынках ниже внутренних, зарубежные рынки интереснее с точки зрения скорости реализации продукции. Так, 50 тыс. тонн удобрений вывозятся к судну, следующим за рубеж, 5-7 дней против 2-3 месяцев, в течение которых продукция вывозилась бы внутренним потребителям.

Напомним, Одесский припортовый завод удалось запустить после полуторагодового простоя 4 августа прошлого года, когда на предприятие начались поставки сырья по давальческому контракту с АГТ.

За год на заводе было произведено 796 тыс. тонн карбамида и 90 тыс. тонн аммиака. Основная часть продукции ОПЗ экспортируется в Азию, Европу, Северную Америку, а также в страны Африки.