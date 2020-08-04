Глобальний попит на добрива у зв'язку з коронавірусом не знизився, - АГТ

Фото: Олександр Горбуненко (kosatka.media)

За рік з моменту відновлення виробничого процесу, ОПЗ переробив 656 млн кубометрів газу

Попри існуючу невизначеність в перші тижні карантину і введені на той момент обмеження в морських портах, глобальний попит на добрива у світі не впав.

Про це повідомив керуючий партнер компанії "Агро Газ Трейдинг", яка є постачальником давальницької сировини для Одеського припортового заводу, Олександр Горбуненко в інтерв'ю ExPro Consulting.

"Деякі карантинні обмеження в портах на початку березня створили невизначеність, яка тривала приблизно три тижні. Потім все стало на свої місця. Глобальний попит [на мінеральні добрива] не зменшився. Люди не перестають їсти. В нашому випадку, знову ж таки, деяке везіння сприяло тому, що навіть такі глобальні процеси, які відбуваються зараз у світі, не торкнулися ринку добрив ", - заявив Горбуненко.

За його словами, за рік з моменту відновлення виробничого процесу, ОПЗ переробив 656 млн кубометрів газу.

Найбільшим покупцем виробленого на ОПЗ карбаміду стала Індія, сумарно імпортує близько 6 млн тонн добрив щорічно при обсязі глобального експортного ринку в 40-50 млн тонн.

За словами Горбуненко, попри те, що ціни на добрива на експортних ринках нижче внутрішніх, зарубіжні ринки цікавіше з точки зору швидкості реалізації продукції. Так, 50 тис. Тонн добрив вивозяться до судна, наступним за кордон, 5-7 днів проти 2-3 місяців, протягом яких продукція вивозилася б внутрішнім споживачам.

Нагадаємо, Одеському припортовому заводу вдалося запустити після півторарічного простою 4 серпня минулого року, коли на підприємство почалися поставки сировини за давальницьким контрактом з АГТ.

За рік на заводі було вироблено 796 тис. Тонн карбаміду і 90 тис. Тонн аміаку. Основна частина продукції ОПЗ експортується в Азію, Європу, Північну Америку, а також в країни Африки.