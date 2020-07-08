Глобальные последствия пандемии: сокращение расходов и изменение поведения потребителей

Последствиями пандемии COVID-19 стало появление нового потребителя: он испытывает финансовые трудностей, активно использует цифровые технологии и более избирателен в принятии решений о покупке. При этом почти каждый второй потребитель, который изменил свои покупательские привычки, заявил, что новое поведение сохранится.

Об этом свидетельствуют данные отчета KPMG International "Потребители и новая реальность", проведенного по всему миру.

По данным исследования, около 40% респондентов испытывают финансовые трудности и поэтому сокращают свои дискреционные расходы. Еще 13% откладывают крупные покупки.

Соотношение цена/качество является единственным наиболее важным фактором при принятии решений (62%).

Другими ключевыми драйверами совершения покупок является личная безопасность потребителя (40%), ассортимент товаров и услуг (37%), предыдущий опыт (35%).

Онлайн-покупки и бесконтактные платежи стали нормой для большинства потребителей. По результатам исследования для будущих покупок они будут использовать карты и цифровые кошельки больше, чем наличные. Также сокращается посещение магазинов или филиалов брендов. Если ранее покупкам офлайн отдавали предпочтение около 40% потребителей, то теперь только 26%. Каждый пятый потребитель утверждает, что он покупает продукты в интернет-магазинах (35%).

Исследование проведено в 12 странах и регионах в период с 29 мая по 8 июня 2020 года и охватывало свыше 12 000 человек. В исследовании приняли участие потребители из таких стран и регионов как Австралия, Бразилия, Канада, Китай, Гонконг, ЮАР, Франция, Германия, Италия, Япония, Испания, Великобритания и США.

Напомним, согласно прогнозу Еврокомиссии, экономика Евросоюза к 2020 году войдет в глубокую рецессию из-за пандемии коронавируса.

Отметим, в июне Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз падения мировой экономики в 2020 году до 4,9%.