Глобальний збій зупинив роботу ChatGPT, Claude та Grok по всьому світу

Розробка Astra від OpenAI

Нагадаємо, що компанія OpenAI активно працює над створенням та випробуванням нової моделі штучного інтелекту під назвою Astra, яка володіє розширеними можливостями та новими алгоритмами обробки даних.

Зокрема, стартап випробовує технологію прихованого мислення, яка змушує алгоритм багаторазово аналізувати один запит перед видачею відповіді. Це робить процес прийняття рішень ШІ складнішим для зовнішнього контролю та спостереження фахівців.

Окрім цього, розробники готують Astra до автономного виявлення нульових вразливостей у комп'ютерних системах та їх подальшого використання без залучення людини.

Спеціалісти з кібербезпеки застерігають, що такі технології створюють високі ризики потенційного хакінгу та втрати контролю над автономними діями алгоритмів.