Глобальний збій зупинив роботу ChatGPT, Claude та Grok по всьому світу

Найпопулярніші сервіси штучного інтелекту по всьому світу зіткнулися з масштабним технічним збоєм. Користувачі масово скаржаться на проблеми з доступом до чат-ботів ChatGPT, Claude та Grok.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу DownDetector.
За даними платформи відстеження збоїв, користувачі з різних куточків світу не можуть отримати доступ до ChatGPT від OpenAI.
Замість звичної сторінки чат-бота відображається помилка 404 або повідомлення про недоступність сервера.
Аналогічні проблеми з підключенням та генерацією відповідей фіксують у роботі двох інших провідних нейромереж:
Причини масштабного технічного збою наразі невідомі.
Розробники компаній поки офіційно не прокоментували ситуацію та терміни відновлення стабільного доступу до сервісів.
Нагадаємо, що компанія OpenAI активно працює над створенням та випробуванням нової моделі штучного інтелекту під назвою Astra, яка володіє розширеними можливостями та новими алгоритмами обробки даних.
Зокрема, стартап випробовує технологію прихованого мислення, яка змушує алгоритм багаторазово аналізувати один запит перед видачею відповіді. Це робить процес прийняття рішень ШІ складнішим для зовнішнього контролю та спостереження фахівців.
Окрім цього, розробники готують Astra до автономного виявлення нульових вразливостей у комп'ютерних системах та їх подальшого використання без залучення людини.
Спеціалісти з кібербезпеки застерігають, що такі технології створюють високі ризики потенційного хакінгу та втрати контролю над автономними діями алгоритмів.