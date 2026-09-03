Глобальный сбой остановил работу ChatGPT, Claude и Grok по всему миру

Что известно о проблемах в работе нейросетей

По данным платформы отслеживания сбоев, пользователи из разных уголков мира не могут получить доступ к ChatGPT от OpenAI.

Вместо обычной страницы чат-бота отображается ошибка 404 или сообщение о недоступности сервера.

Аналогичные проблемы с подключением и генерацией ответов фиксируют в работе двух других ведущих нейросетей:

Claude от компании Anthropic;

Grok, разработанный xAI Илона Маска.

Причины масштабного технического сбоя пока неизвестны.

Разработчики компаний пока официально не прокомментировали ситуацию и сроки обновления стабильного доступа к сервисам.