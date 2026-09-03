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Глобальный сбой остановил работу ChatGPT, Claude и Grok по всему миру

18:20 03.09.2026 Чт
2 мин
Самые популярные чат-боты одновременно вышли из строя
aimg Сергей Козачук
Фото: ChatGPT и Claude выдают ошибку 404 (Getty Images)

Самые популярные услуги искусственного интеллекта по всему миру столкнулись с масштабным техническим сбоем. Пользователи массово жалуются на проблемы доступа к чат-ботам ChatGPT, Claude и Grok.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сервиса DownDetector.

Что известно о проблемах в работе нейросетей

По данным платформы отслеживания сбоев, пользователи из разных уголков мира не могут получить доступ к ChatGPT от OpenAI.

Вместо обычной страницы чат-бота отображается ошибка 404 или сообщение о недоступности сервера.

Аналогичные проблемы с подключением и генерацией ответов фиксируют в работе двух других ведущих нейросетей:

  • Claude от компании Anthropic;
  • Grok, разработанный xAI Илона Маска.

Причины масштабного технического сбоя пока неизвестны.

Разработчики компаний пока официально не прокомментировали ситуацию и сроки обновления стабильного доступа к сервисам.

Разработка Astra от OpenAI

Напомним, что компания OpenAI активно работает над созданием и испытанием новой модели искусственного интеллекта под названием Astra, обладающей расширенными возможностями и новыми алгоритмами обработки данных.

В частности, стартаписпытывает технологию скрытого мышления, заставляющую алгоритм многократно анализировать один запрос перед выдачей ответа. Это делает процесс принятия решений ИИ более сложным для внешнего контроля и наблюдения специалистов.

Кроме того, разработчики готовят Astra к автономному обнаружению нулевых уязвимостей в компьютерных системах и их дальнейшему использованию без привлечения человека.

Специалисты кибербезопасности предостерегают, что такие технологии создают высокие риски потенциального хакинга и потери контроля над автономными действиями алгоритмов.

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