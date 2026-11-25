Що відомо про новий інцидент у ChatGPT?

Про проблему повідомили сьогодні, 25 листопада. Розробники OpenAI підтвердили, що користувачі стикаються з підвищеною кількістю помилок під час спілкування у чатах.

У первинному повідомленні згадувалися плани Team, Business та Pro, а на сторінці статусу сервісу також фігурують Business, Pro, Plus та Education.

В OpenAI класифікували збій як проблему надійності сервісу, яка не пов'язана з білінгом чи запуском нових функцій.

На сторінці статусу інцидент перебуває на етапі Identified (причину визначили, триває пом'якшення наслідків - прим. ред.), однак остаточного рішення та пояснення першопричини ще не оприлюднили.

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Чому збої чутливі для підписників?

Актуальна ситуація стала продовженням серії листопадових неполадок, які зачіпали білінг, API та окремі функції моделей. Раніше цього тижня фіксували підвищену кількість помилок у діалогах із GPT-6, яку усунули 23 листопада 2026 року приблизно за 49 хвилин.

Для підписок Business чи Education подібні збої особливо відчутні, оскільки ChatGPT часто вбудований у щоденні робочі процеси написання документів, аналізу даних і коду, а користувачі Pro оплачують найвищий споживчий рівень доступу.

Для OpenAI швидке виправлення та чітке пояснення причин важливі для збереження довіри платоспроможної аудиторії, особливо у періоди високого навантаження під час оновлень моделей і функцій.