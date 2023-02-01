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Глобальний удар по внутрішньому ворогові. Малюк пояснив масові обшуки від СБУ

Фото: президент Володимир Зеленський (facebook.com/ssu_mariupol)
Автор: Наталія Кава

Працівника Служби безпеки проводять масштабні оперативні дії по всій Україні для того, щоб виявити зрадників та агентів російських спецслужб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Служби безпеки України Василя Малюка

Він заявив, що по всій території України проводяться масштабні оперативно-слідчі дії. Основною їх метою є виявлення осіб, котрі своєю діяльністю шкодять безпеці України.

Мова йде про:

  • зрадників України і агентів російських спецслужб;
  • представників організованої злочинності;
  • посадовців, чиновників і корупціонерів.

"Ми виконуємо завдання, поставлене Президентом України Володимиром Зеленським, і синхронно завдаємо глобального удару по внутрішньому ворогу. І яскраве свідчення цьому - масові обшуки, вручення підозр та затримання зловмисників різного калібру. Це тільки перший етап тієї комплексної і системної роботи, яку вже проводить Служба безпеки. Й ми не плануємо зупинятися! Кожен злочинець, який має зухвалість шкодити Україні, особливо в умовах війни, повинен чітко усвідомити - ми вдягнемо кайданки йому на руки. СБУ докладе до цього максимум зусиль", - сказав Малюк.

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що Служба безпеки разом з БЕБ проводить обшуки у будинку олігарха Ігоря Коломойського у справі махінацій в компаніях "Укртатнафта" та "Укрнафта".

Всі подробиці щодо сьогоднішніх масових обшуків по Україні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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