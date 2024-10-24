Глобальний держборг наблизився до 100 трильйонів доларів: МВФ вказав на ризики

"Дефіцит високий, а глобальний державний борг дуже високий, зростає і ризикований", - сказав він, представляючи Fiscal Monitor фонду.

Гаспар виділив три групи країн. Зокрема, державний борг вищий і, за прогнозами, зростатиме швидше, ніж до пандемії, приблизно до третини країн. Сюди входять не лише найбільші економіки, Китай та США, а й інші великі країни, такі як Бразилія, Франція, Італія, Південна Африка та Великобританія, що представляють близько 70% світового ВВП.

За його словами, ще у третині держав державний борг вищий, але, за прогнозами, зростатиме повільніше або знижуватиметься порівняно з періодом до пандемії. В іншому світі борг нижчий, ніж до пандемії.

"Fiscal Monitor показує, що ризики державного боргу підвищені, а перспективи гірші, ніж здаються", - сказав представник фонду.

Аналіз фонду аналіз показує, що ризики для прогнозів державного боргу зміщені у бік підвищення. У разі вкрай несприятливого сценарію державний борг буде на 20 процентних пунктів ВВП вищим за базовий прогноз, сказав він.

Гаспар заявив, що в більшості країн фіскальні плани, які впроваджують уряди, є недостатніми для забезпечення стабільних або знижуваних коефіцієнтів державного боргу.

"Необхідні додаткові зусилля. Відкладання коригування є дорогим і ризикованим. Відкладання справи в довгу скриньку не годиться. Час діяти зараз. Імовірність м'якої посадки зросла. Грошово-кредитна політика вже почала пом'якшуватися у великих економіках. Безробіття низьке в багатьох країнах", - сказав він. .

За словами представника фонду, з огляду на ці обставини більшість економік добре підготовлені до проведення фіскального коригування.

"Державний борг дуже високий, зростає і є ризикованим. Зараз саме час розвернутися у бік поступового, сталого та орієнтованого на людей фіскального коригування", - сказав він.