Глобальне танення: площа морського льоду у лютому досягла рекордного мінімуму

Площа морського льоду зменшується

Як повідомила Служба зміни клімату ЄС Copernicus (C3S), на початку лютого площа морського льоду навколо Північного та Південного полюсів впала до нового щоденного мінімуму і залишалася нижчою за попередній рекорд протягом усього місяця.

"Одним із наслідків потепління є танення морського льоду", - заявила заступниця директора C3S Саманта Берджесс. За її словами, рекордно низьке або близьке до рекордного покриття льоду на обох полюсах спричинило глобальний мінімум морського льоду.

За даними агентства, у лютому площа морського льоду в Арктиці була на 8% нижчою за середній рівень, а в Антарктиці - на 26% нижчою, що стало четвертим найнижчим показником для цього місяця. Спостереження ведуться із супутників з кінця 1970-х років, а історичні дані сягають середини ХХ століття.

Екстремальна спека в Арктиці

На початку лютого вчені зафіксували екстремальну аномалію спеки в Арктиці - температура зросла більш ніж на 20°C вище середнього рівня, що спричинило інтенсивне танення льоду.

"Відсутність морського льоду означає темнішу поверхню океану, що збільшує поглинання сонячного світла Землею та прискорює потепління", - пояснив кліматолог Міка Рантанен із Фінського метеорологічного інституту. Зимове потепління на початку лютого завадило нормальному наростанню морського льоду, додав він.

Глобальна площа морського льоду змінюється протягом року, проте зазвичай досягає мінімуму в лютому, коли в Південній півкулі триває літо.

C3S також повідомила, що лютий 2025 року став третім найспекотнішим за весь час спостережень. Глобальна температура була на 1,59°C вищою за доіндустріальний рівень, а 19 із останніх 20 місяців перевищували поріг у 1,5°C.

Спека та забруднення повітря

Ці рекорди встановлено після того, як 2024 рік офіційно визнали найспекотнішим за всю історію спостережень. Аналіз даних C3S, проведений The Guardian, показав, що дві третини земної поверхні у 2024 році зазнали рекордної спеки. Потепління додатково посилив природний феномен Ель-Ніньйо, який у першій половині року збільшив ефект забруднення атмосфери парниковими газами.

Наразі Ель-Ніньйо ослаб і перейшов у слабку форму свого холоднішого аналога - Ла-Ніньї, повідомила Всесвітня метеорологічна організація. Очікується, що вона буде нетривалою.

Кліматолог Річард Аллан з Університету Редінга зазначив, що перспективи для морського льоду в Арктиці залишаються невтішними.

"Арктика продовжує швидко нагріватися, і єдиний спосіб врятувати її - це швидке та масштабне скорочення викидів парникових газів", - сказав він.