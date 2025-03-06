Глобальное таяние: площадь морского льда в феврале достигла рекордного минимума

Площадь морского льда уменьшается

Как сообщила Служба изменения климата ЕС Copernicus (C3S), в начале февраля площадь морского льда вокруг Северного и Южного полюсов упала до нового ежедневного минимума и оставалась ниже предыдущего рекорда в течение всего месяца.

"Одним из последствий потепления является таяние морского льда", - заявила заместитель директора C3S Саманта Берджесс. По ее словам, рекордно низкое или близкое к рекордному покрытие льда на обоих полюсах вызвало глобальный минимум морского льда.

По данным агентства, в феврале площадь морского льда в Арктике была на 8% ниже среднего уровня, а в Антарктике - на 26% ниже, что стало четвертым самым низким показателем для этого месяца. Наблюдения ведутся со спутников с конца 1970-х годов, а исторические данные восходят к середине ХХ века.

Экстремальная жара в Арктике

В начале февраля ученые зафиксировали экстремальную аномалию жары в Арктике - температура выросла более чем на 20°C выше среднего уровня, что вызвало интенсивное таяние льда.

"Отсутствие морского льда означает более темную поверхность океана, что увеличивает поглощение солнечного света Землей и ускоряет потепление", - пояснил климатолог Мика Рантанен из Финского метеорологического института. Зимнее потепление в начале февраля помешало нормальному нарастанию морского льда, добавил он.

Глобальная площадь морского льда меняется в течение года, однако обычно достигает минимума в феврале, когда в Южном полушарии продолжается лето.

C3S также сообщила, что февраль 2025 года стал третьим самым жарким за все время наблюдений. Глобальная температура была на 1,59°C выше доиндустриального уровня, а 19 из последних 20 месяцев превышали порог в 1,5°C.

Жара и загрязнение воздуха

Эти рекорды установлены после того, как 2024 год официально признали самым жарким за всю историю наблюдений. Анализ данных C3S, проведенный The Guardian, показал, что две трети земной поверхности в 2024 году подверглись рекордной жаре. Потепление дополнительно усилил природный феномен Эль-Ниньо, который в первой половине года увеличил эффект загрязнения атмосферы парниковыми газами.

Сейчас Эль-Ниньо ослаб и перешел в слабую форму своего более холодного аналога - Ла-Ниньи, сообщила Всемирная метеорологическая организация. Ожидается, что она будет непродолжительной.

Климатолог Ричард Аллан из Университета Рединга отметил, что перспективы для морского льда в Арктике остаются неутешительными.

"Арктика продолжает быстро нагреваться, и единственный способ спасти ее - это быстрое и масштабное сокращение выбросов парниковых газов", - сказал он.