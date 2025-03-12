Глобальне потепління змінює клімат на Землі: посухи та повені стають нормою

Згідно з дослідженням, за останні 20 років десятки міст, зокрема Лакхнау, Мадрид і Ер-Ріяд, пережили "кліматичний переворот" - зміну кліматичних умов від посушливих до вологих або навпаки. Аналіз показав, що 95% досліджених міст демонструють стійку тенденцію до більш сухої або вологої погоди.

Наслідки зміни клімату

Ці зміни можуть призводити до посилення повеней і посух, ускладнення доступу до чистої води, продовольчої кризи, зростання кількості захворювань і переселення населення. Особливо критичною ситуація є у містах з недостатньо розвиненою водною інфраструктурою, таких як Карачі та Хартум.

Дослідники зазначають, що деякі регіони світу демонструють схожі тенденції: висихання спостерігається в Європі, на Аравійському півострові та в багатьох частинах США, тоді як у Південній та Південно-Східній Азії частішають потужні зливи.

Зміни клімату викликані діяльністю людини, зокрема спалюванням викопного палива, що призводить до підвищення температури. Тепліше повітря здатне поглинати більше водяної пари, що посилює посухи, а під час опадів спричиняє сильні зливи.

"Наше дослідження демонструє, що зміни клімату відбуваються у всьому світі, але їхній характер непередбачуваний", - зазначає професорка Катерина Майклідес з Брістольського університету. Її колега професор Майкл Сінгер з Кардіффського університету назвав цей феномен "глобальним дивним потеплінням".

Окрім того, адаптація міст до таких кліматичних змін є складною. У багатьох населених пунктах вже існують проблеми з водопостачанням та захистом від повеней, а глобальне потепління лише загострює ситуацію. Особливо постраждали міста з недостатньо розвиненою інфраструктурою, зокрема Найробі, де мешканці страждають від багаторічних посух, що знищують врожай і худобу. Однак коли починаються сильні дощі, міська інфраструктура не витримує навантаження, вода забруднюється, а мешканці хворіють.

Виконавча директорка WaterAid Сол Оюела наголошує на необхідності термінових заходів: "Ми наближаємося до глобального "дня нуль", коли понад 4 мільярди людей опиняться на межі катастрофічного дефіциту води".

У яких країнах зміни найбільш помітні

За даними дослідження, 17 міст зазнали найсильніших кліматичних змін, серед них Ханчжоу (Китай), Джакарта (Індонезія) та Даллас (США). Найбільш різкі зміни клімату зафіксовані у Каїрі, Мадриді та Ер-Ріяді. Тривалі посухи можуть спричинити дефіцит води, перебої з постачанням продуктів і навіть відключення електроенергії у країнах, що залежать від гідроенергетики.

Серед міських зон, що найбільше страждають від кліматичних змін, відзначаються Хартум у Судані, Фейсалабад у Пакистані та Амман в Йорданії.

Фахівці закликають до термінових колективних дій для боротьби з кліматичними катастрофами, що становлять загрозу для понад 4,4 мільярда людей, які живуть у містах.