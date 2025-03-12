Глобальне потепління змінює клімат на Землі: посухи та повені стають нормою

Глобальне потепління вже призводить до різких змін клімату у великих містах світу. Воно стало причиною небезпечних коливань між посухами та повенями. Такі висновки оприлюднені у новому дослідженні, яке проаналізувало кліматичні тенденції у 112 мегаполісах.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на The Guardian.
Згідно з дослідженням, за останні 20 років десятки міст, зокрема Лакхнау, Мадрид і Ер-Ріяд, пережили "кліматичний переворот" - зміну кліматичних умов від посушливих до вологих або навпаки. Аналіз показав, що 95% досліджених міст демонструють стійку тенденцію до більш сухої або вологої погоди.
Ці зміни можуть призводити до посилення повеней і посух, ускладнення доступу до чистої води, продовольчої кризи, зростання кількості захворювань і переселення населення. Особливо критичною ситуація є у містах з недостатньо розвиненою водною інфраструктурою, таких як Карачі та Хартум.
Дослідники зазначають, що деякі регіони світу демонструють схожі тенденції: висихання спостерігається в Європі, на Аравійському півострові та в багатьох частинах США, тоді як у Південній та Південно-Східній Азії частішають потужні зливи.
Зміни клімату викликані діяльністю людини, зокрема спалюванням викопного палива, що призводить до підвищення температури. Тепліше повітря здатне поглинати більше водяної пари, що посилює посухи, а під час опадів спричиняє сильні зливи.
"Наше дослідження демонструє, що зміни клімату відбуваються у всьому світі, але їхній характер непередбачуваний", - зазначає професорка Катерина Майклідес з Брістольського університету. Її колега професор Майкл Сінгер з Кардіффського університету назвав цей феномен "глобальним дивним потеплінням".
Окрім того, адаптація міст до таких кліматичних змін є складною. У багатьох населених пунктах вже існують проблеми з водопостачанням та захистом від повеней, а глобальне потепління лише загострює ситуацію. Особливо постраждали міста з недостатньо розвиненою інфраструктурою, зокрема Найробі, де мешканці страждають від багаторічних посух, що знищують врожай і худобу. Однак коли починаються сильні дощі, міська інфраструктура не витримує навантаження, вода забруднюється, а мешканці хворіють.
Виконавча директорка WaterAid Сол Оюела наголошує на необхідності термінових заходів: "Ми наближаємося до глобального "дня нуль", коли понад 4 мільярди людей опиняться на межі катастрофічного дефіциту води".
За даними дослідження, 17 міст зазнали найсильніших кліматичних змін, серед них Ханчжоу (Китай), Джакарта (Індонезія) та Даллас (США). Найбільш різкі зміни клімату зафіксовані у Каїрі, Мадриді та Ер-Ріяді. Тривалі посухи можуть спричинити дефіцит води, перебої з постачанням продуктів і навіть відключення електроенергії у країнах, що залежать від гідроенергетики.
Серед міських зон, що найбільше страждають від кліматичних змін, відзначаються Хартум у Судані, Фейсалабад у Пакистані та Амман в Йорданії.
Фахівці закликають до термінових колективних дій для боротьби з кліматичними катастрофами, що становлять загрозу для понад 4,4 мільярда людей, які живуть у містах.
Раніше РБК-Україна писало, що глобальне потепління не припиняє трансформувати нашу планету. За останні 23 роки льодовики втратили 6,5 трильйона тонн льоду, що спричинило підвищення рівня моря на 18 мм.
Також ми розповідали, що січень 2025 року став найспекотнішим за всю історію. Вчені фіксують рекордні температури та попереджають про можливі наслідки. Глобальні температури продовжують ставити нові рекорди, незважаючи на природний кліматичний феномен Ла-Нінья, який зазвичай сприяє охолодженню. Європейська служба моніторингу клімату "Коперник" повідомила, що січень 2025 року став найтеплішим з моменту початку спостережень, з середньою температурою на 1,75°C вищою за доіндустріальний рівень.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.