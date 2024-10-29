ua en ru
Вт, 29 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Загрязнение атмосферы Земли достигло самого высокого уровня в истории человечества: причина

Вторник 29 октября 2024 14:24
UA EN RU
Загрязнение атмосферы Земли достигло самого высокого уровня в истории человечества: причина Фото: Загрязнение атмосферы ускоряет глобальное потепление (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

Загрязнение атмосферы Земли ускоряет глобальное потепление. Концентрация углекислого газа растет быстрее, чем когда-либо с момента эволюции нашего вида.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post.

В прошлом году загрязнение атмосферы Земли достигло самого высокого уровня в истории человечества. В результате ускорилось глобальное потепление. В частности, из-за быстрого роста концентрации углекислого газа и высоких темпов потребления ископаемого топлива.

За последние 14 месяцев глобальная температура была по меньшей мере на 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. Чтобы избежать постоянного превышения этого порога, ученые призывают сократить выбросы парниковых газов на 42% ниже уровня 2019 года.

"Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли в прошлом году превысила 420 частей на миллион - этого уровня не было с эпохи плиоцена более 3 миллионов лет назад. В то время глобальная температура была на 2-3 градуса Цельсия выше, а уровень моря был на 30-60 футов выше," - говорится в материале.

Кроме того, глобальному потеплению поспособствовал рост выбросов парниковых газов метана и оксида азота. А также сжигание угля, нефти и газа.

Рекордно высокие температуры 2023 года нарушили работу и экосистемы. В частности, помешали им в достаточном количестве поглощать углерод. По словам исследователей, чем больше мир будет нагреваться, тем больше природные поглотители углерода будут слабеть и тем труднее будет достичь мировых климатических целей.

Раньше мы писали, что происходит в Украине из-за изменения климата. Из-за глобального потепления в Украине фиксируется обмеление рек, аномально теплые зимы и засушливое лето. Ускоряются климатические изменения и выбросы парниковых газов из-за войны войны РФ против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Глобальное потепление
NEWS
В Украине ужесточат требования для бронирования от мобилизации: что готовят в Кабмине
В Украине ужесточат требования для бронирования от мобилизации: что готовят в Кабмине
DAILY
Демограф Александр Гладун: Надо признать, что нас в стране после войны будет 30 миллионов
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Демограф Александр Гладун: Надо признать, что нас в стране после войны будет 30 миллионов