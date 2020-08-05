GLOBAL INSPIRING FORUM’2020. 27 ноября, Киев

Добро пожаловать в новую реальность, где мир меняется с непредсказуемой скоростью! Наступившая эпоха TUNA (турбулентность, неопределенность, новизна и неоднозначность) обновляет глобальные правила игры во всех сферах жизни и бизнеса. Быть готовым к новому настоящему – это способность адаптироваться к вызовам, принимать решения в бизнес-парадигме с ультракоротким горизонтом стратегии. Для этого челленджа нужны "дикие" знания и ценные инсайты.
27 ноября 2020 мы приглашаем вас на ежегодный GLOBAL INSPIRING FORUM, чтобы в синергии культовых экспертов осознать глобальные тренды мировой трансформации бизнеса, узнать новейшие стратегии роста и генерирования прибыли.
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СПИКЕРЫ GIF’2020:
Кьелл Нордстрем, всемирно известный футуролог, экономист, профессор Стокгольмской школы экономики, автор бестселлеров "Бизнес в стиле фанк", "Караоке-капитализм", "Urban Express", бизнес-гуру из списка Thinkers 50.
Томас Энглеро, директор по инновациям IBM Nordic, общепризнанный мировой эксперт в области искусственного интеллекта и новых технологий, спикер TEDx, входит в топ-10 зарубежных инфлюенсеров в Норвегии
Кен Сегалл, экс-креативный директор Apple, 12 лет в команде cо Стивом Джобсом, создатель легендарной рекламной кампании Think Different, которая вывела бренд Apple в мировые лидеры рынка, идеолог концепции "i" в iPhone, iMac, iPad, iPod, автор бестселлеров Insanely Simple и Think Simple, изданных New York Times
Дженн Лим, консультант по корпоративной культуре Zappos, СЕО консалтинговой компании Delivering Happiness, созданной совместно с Тони Шеем. Клиенты Delivering Happiness - более 350 брендов, в числе которых McDonald’s, Starbukcs, Hilton, Audi, MorganStanley, Facebook и др.
Спикеры Global Inspring Forum’2020 будут говорить на темы, которые волнуют мировое бизнес-сообщество и все человечество:
GIF’2020 - must visit для тех, кто ищет прорывные идеи для бизнеса и комплексное решение управленческих задач!
Детальная информация о GLOBAL INSPIRING FORUM’2020
Организатор: KA Group – premium business events