Гливинський сказав, чому пішов зі збірної після 14 років роботи: Шевченко сказав, потрібні "нові люди"

Колишній прес-аташе збірної України з футболу Олександр Гливинський, який працював на цій посаді 14 років, розкрив обставини свого звільнення, яке відбулося в липні минулого року.

В інтерв'ю РБК-Україна він заявив, що ініціатором припинення співпраці виступив новообраний президент УАФ Андрій Шевченко, який пояснив своє рішення бажанням бачити "нових людей" у команді.

"Я відчував, що Шевченко має бажання змінити мене на цій посаді. І все. Я спитав: "Чому?". Він сказав, що вважає, що мають прийти нові люди", - розповів Гливинський.

За словами журналіста, така мотивація стала для нього несподіванкою, зважаючи на його досвід та спільне покоління з Шевченком.

"У відповідь я здивувався, адже ми з ним з одного покоління, фактично", - зазначив він.

При цьому, Гливинський підкреслив, що не ставив під сумнів право Шевченка на кадрові рішення, визнавши, що це було його бажання та його рішення.

"У мене до нього не було жодних питань, що він очолив УАФ. Я був готовий продовжувати свою роботу. Однак, якщо таке бачення у керівника, що ж... Я знаю, що це було його бажання. Це його рішення. Окей", - сказав Олександр.

Колишній прес-аташе висловив припущення, що справжньою причиною його відходу могло бути бажання керівництва УАФ мати на цій посаді "більш лояльну людину".

"Можливо, хотіли більш лояльну людину. Все-таки я працював у збірній 14 років, більшість футболістів до команди прийшли вже за мене. Лише Андрій Ярмоленко прийшов раніше. Можливо, хотіли більшої лояльності нових людей. А може, хтось їм порадив," - припустив Гливинський.

До слова, він також акцентував увагу на своїй багаторічній позиції щодо відкритості національної збірної для вболівальників та медіа, вважаючи це ключовим принципом у роботі зі збірною.

"Національна команда не може бути закритою. Це команда всього народу та всієї нації," - наголосив Гливинський.

Він також поділився спостереженнями, що наразі комунікація з командою стала менш доступною для журналістів, що, на його думку, є негативною тенденцією.

"Наскільки я знаю від колег, зараз із командою трохи складніше стало комунікувати. Складніше одержати дозволи на інтерв'ю," - констатував він.

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