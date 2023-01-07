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Глибокого тилу у РФ вже немає. Генерал розповів про тактику ЗСУ під Херсоном та Харковом

Фото: у РФ відсутній глибокий тил на Херсонському та Харківському напрямках (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

На Таврійському напрямку такого поняття, як "глибокий тил" у ворога уже фактично не існує. Наразі ЗСУ контролюють всі спроби окупантів побудувати ефективну оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"Ми успішно проводили контрнаступальні операції на Харківському та Херсонському напрямках завдяки вдалому поєднанню вогню та маневру", - розповів командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський.

За його словами, наразі ЗСУ контролюють усі спроби окупаційних військ організувати ефективну оборону та створити умови для активних дій.

"Українські захисники роблять усе, щоб знищити максимальну кількість сил та засобів окупантів навіть під час відносної стабільності наших позицій. Чим більше ми знищимо їх зараз, тим менше буде роботи в ході остаточного звільнення України від загарбників", - додав генерал.

Як повідомлялось, російські війська близько 40 разів за минулу добу відкривали вогонь по Херсону та області. Внаслідок ворожих обстрілів одна людина загинула, а ще 7 отримали поранення.

Крім того, Харківська область минулої доби знову зазнала обстрілів. Ворог ударив по прикордонні, внаслідок чого пошкоджено будинки та господарські будівлі.

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