Глибиною близько 50 метрів. Журналісти опублікували схеми "бункера Путіна" у Геленджику

Журналісти опублікували схеми та креслення підземної частини "палацу Путіна" у Геленджику Краснодарського краю РФ. На них видно, що під будівлею на глибині близько 50 метрів розташовані укріплені приміщення та тунелі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Business Insider.
Як повідомляється, документи були опубліковані на сайті проєктної компанії "Метростиль" як приклад виконаних робіт на початку 2010-х років і перебували у відкритому доступі щонайменше до 2016 року. Щоправда, об’єкт називався "комплекс підземних споруд для пансіонату в місті Геленджик Краснодарського краю".
На кресленнях видно, що, окрім наземної частини, у маєтку запроєктовано і підземні поверхи. Під землею розташовані укріплені приміщення та тунелі. Ліфт із будівлі спускається на глибину близько 50 метрів. У підземній частині є вентиляція, електрика, водопровід, каналізація та кабелі зв’язку.
На малюнках зокрема видно шість окремих вентиляційних шахт для подачі повітря. Поруч із тунельним комплексом є дорога, яку можуть використовувати для доставки вантажів.
Зазначається, що Путін замовив цю споруду, маючи на увазі найгірші сценарії розвитку подій. Особливо вражають 16 кабельних стійок, кожна шириною близько фута, вмурованих у стіну нижнього тунелю. Ці стійки призначені для кабелів, які можуть нести електрику, освітлення, мідний дріт і оптоволоконний кабель, необхідний для командного пункту.
Габришевський вважає, що це може бути якась резервна система для палацового комплексу.
"Замість того, щоб служити просто евакуаційним проходом, одна з цілей тунелів, ймовірно, є свого роду екстреним спинним мозком для всього палацового комплексу", - зазначив інженер.
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