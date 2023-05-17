Глибиною близько 50 метрів. Журналісти опублікували схеми "бункера Путіна" у Геленджику

Як повідомляється, документи були опубліковані на сайті проєктної компанії "Метростиль" як приклад виконаних робіт на початку 2010-х років і перебували у відкритому доступі щонайменше до 2016 року. Щоправда, об’єкт називався "комплекс підземних споруд для пансіонату в місті Геленджик Краснодарського краю".

На кресленнях видно, що, окрім наземної частини, у маєтку запроєктовано і підземні поверхи. Під землею розташовані укріплені приміщення та тунелі. Ліфт із будівлі спускається на глибину близько 50 метрів. У підземній частині є вентиляція, електрика, водопровід, каналізація та кабелі зв’язку.

Тунелі розташовані на різних рівнях. Вони мають довжину 40 і 60 метрів та ширину 6 метрів, створюючи таким чином близько 6 500 квадратних футів потенційного житлового простору, який має ознаки вибухозахищеності. Журналісти також припустили, що тунелі можуть витримати влучання бомби та хімічну атаку.

На малюнках зокрема видно шість окремих вентиляційних шахт для подачі повітря. Поруч із тунельним комплексом є дорога, яку можуть використовувати для доставки вантажів.

"У цих тунелях є все для безпеки. Система пожежогасіння, вода, каналізація. Вони призначені для когось, хто хоче вижити чи втекти", - прокоментував креслення інженер-будівельник Таддеуш Габришевський.

Зазначається, що Путін замовив цю споруду, маючи на увазі найгірші сценарії розвитку подій. Особливо вражають 16 кабельних стійок, кожна шириною близько фута, вмурованих у стіну нижнього тунелю. Ці стійки призначені для кабелів, які можуть нести електрику, освітлення, мідний дріт і оптоволоконний кабель, необхідний для командного пункту.

Сам обсяг кабелепроводів, що проходять через нижній тунель, є важливим, оскільки він набагато більший, ніж може знадобитися для роботи внутрішніх систем тунелю.

Габришевський вважає, що це може бути якась резервна система для палацового комплексу.

"Замість того, щоб служити просто евакуаційним проходом, одна з цілей тунелів, ймовірно, є свого роду екстреним спинним мозком для всього палацового комплексу", - зазначив інженер.

Видання зазначає, що ані московська компанія, яка придбала "Метростиль", ані прессекретар Путіна Дмитро Пєсков не відповіли на запити про коментарі.