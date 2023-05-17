Глубиной около 50 метров. Журналисты опубликовали схемы "бункера Путина" в Геленджике

Журналисты опубликовали схемы и чертежи подземной части "дворца Путина" в Геленджике Краснодарского края РФ. На них видно, что под зданием на глубине около 50 метров находятся укрепленные помещения и туннели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Business Insider.
Как сообщается, документы были опубликованы на сайте проектной компании "Метростиль" в качестве примера выполненных работ в начале 2010-х годов и находились в открытом доступе по меньшей мере до 2016 года. Правда, объект назывался "комплекс подземных построек для пансионата в городе Геленджик Краснодарского края".
На чертежах видно, что кроме наземной части в имении запроектированы и подземные этажи. Под землей расположены укрепленные помещения и туннели. Лифт из здания спускается на глубину около 50 метров. В подземной части есть вентиляция, электричество, водопровод, канализация и кабели связи.
На рисунках, в частности, видно шесть отдельных вентиляционных шахт для подачи воздуха. Рядом с туннельным комплексом есть дорога, которую могут использовать для доставки грузов.
Отмечается, что Путин заказал это сооружение, имея в виду самые плохие сценарии развития событий. Особенно впечатляют 16 кабельных стоек, каждая шириной около фута, вмурованных в стену нижнего тоннеля. Эти стойки предназначены для кабелей, которые могут нести электричество, освещение, медную проволоку и оптоволоконный кабель, необходимый для командного пункта.
Габришевский считает, что это может быть какая-нибудь резервная система для дворцового комплекса.
"Вместо того чтобы служить просто эвакуационным проходом, одна из целей туннелей, вероятно, является своего рода экстренным спинным мозгом для всего дворцового комплекса", - отметил инженер.
Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, как выглядят и сколько стоят бункеры российского диктатора Владимира Путина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.