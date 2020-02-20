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На журналистов завели дело из-за расследования доходов замглавы Нацполиции

Новости » Политика     20.02.2020 - 18:50
На журналистов завели дело из-за расследования доходов замглавы Нацполиции
Фото: Евгений Коваль (РБК-Украина)

По словам журналистов Bihus.Info, дело открыли из-за расследования доходов Евгения Коваля

Следователи Главного управления Национальной полиции открыли уголовное производство в отношении журналистов Bihus.Info. Об этом сообщается на сайте проекта.

Сообщается, что дело открыли по статьям “Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа” и “Нарушение неприкосновенности частной жизни” после того, как 13 февраля журналисты выполняли редакционное задание возле дома заместителя главы Нацполиции Евгения Коваля.

"Тогда журналисты Bihus.Info заметили, как на территорию закрытого жилого комплекса в Киеве приехала Toyota Land Cruiser 200. Позже в это авто сел сам Евгений Коваль, который вышел из одного из домов в этом ЖК. Журналистка в это время находилась за территорией жилого комплекса, в публичном месте и выполняла свои профессиональные обязанности", - пояснили в редакции.

Увидев это, Коваль подъехал к журналистам и пытался препятствовать журналистской деятельности. При этом, как отметили журналисты, замглавы Нацполиции знал, что журналист выполняет редакционное задание, поскольку она предъявила удостоверение.

Через три дня после инцидента журналистку вызвали на допрос. Также на допрос вызвали администратора проекта и главного редактора программы.

"Открытие уголовного производства касательно законной съемки в публичном месте Главным следственным управлением... Bihus.info считает вмешательством в деятельность редакции и давлением на журналистку, которая проводит свою профессиональную деятельность. А действия первого заместителя председателя Нацполиции Евгения Коваля после того, как журналистка представилась - самоуправством", - говорится в сообщении.

В связи с вышеизложенным, редакция решила обратиться с заявлением в Государственное бюро расследований.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что недвижимость банка министра внутренних дел Арсена Авакова от принудительной продажи перепрятал "будущий руководитель" его фирмы.

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