У главы Пентагона диагностировали коронавирус

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил в воскресенье, что у него выявлен коронавирус. Его тест дал положительный результат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Пентагона .

Остин отметил, что у него "легкие симптомы", он следует рекомендациям врача.

"Сегодня утром мой тест на коронавирус дал положительный результат. Я запросил тестирование после того, как у меня появились симптомы, когда я был дома в отпуске", - говорится в заявлении главы военного ведомства.

68-летний Остин подчеркнул, что у него "легкие симптомы", он следует рекомендациям врача и намерен соблюдать карантин дома в течение следующих пяти дней. Остин уточнил, что "сохраняет за собой все полномочия" министра обороны и, "насколько это возможно", намерен в виртуальном формате принимать участие в ключевых встречах и мероприятиях.

"Первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс будет представлять меня по мере необходимости во всех остальных случаях", - указывается в заявлении.

Министр уже проинформировал о своем диагнозе других представителей руководства Пентагона, а также президента США Джо Байдена.

"Моя последняя встреча с Байденом состоялась во вторник, 21 декабря, более чем за неделю до того, как у меня начали проявляться первые симптомы. Мой тест на коронавирус в то утро был отрицательным. Пентагон я не посещал с четверга", - добавил он.

Остин напомнил, что ранее был полностью привит от коронавируса. Третью дозу вакцины он получил в октябре.