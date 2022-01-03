У глави Пентагону діагностували коронавірус

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив у неділю, що у нього виявлено коронавірус. Його тест дав позитивний результат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Пентагон .

Остін зазначив, що у нього "легкі симптоми", він слідує рекомендаціям лікаря.

"Сьогодні вранці мій тест на коронавірус дав позитивний результат. Я запросив тестування після того, як у мене з'явилися симптоми, коли я був вдома у відпустці", - йдеться в заяві глави військового відомства.

68-річний Остін підкреслив, що у нього "легкі симптоми", він слідує рекомендаціям лікаря і має намір дотримуватися карантин вдома протягом наступних п'яти днів. Остін уточнив, що "зберігає за собою всі повноваження" міністра оборони і, "наскільки це можливо", має намір у віртуальному форматі брати участь у ключових зустрічах і заходах.

"Перший заступник міністра оборони США Кетлін Хікс представлятиме мене за потреби", - вказується в заяві.

Міністр вже поінформував про свій діагноз інших представників керівництва Пентагону, а також президента США Джо Байдена.

"Моя остання зустріч з Байденом відбулася у вівторок, 21 грудня, більш ніж за тиждень до того, як у мене почали проявлятися перші симптоми. Мій тест на коронавірус того ранку був негативним. Пентагон я не відвідував з четверга", - додав він.

Остін нагадав, що раніше був повністю щеплений від коронавірусу. Третю дозу вакцини він отримав у жовтні.