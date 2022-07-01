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Главы МИД Украины и Турции обсудили перспективы экспорта зерна из Украины

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Киев, Пятница 01 июля 2022 01:25
Главы МИД Украины и Турции обсудили перспективы экспорта зерна из Украины Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу проинформировал главу украинского МИДа Дмитрия Кулебу об итогах саммита стран НАТО в Мадриде. Также дипломаты обсудили перспективы экспорта зерна из украинских портов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Украины.

"Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования жертвам российского удара по Кременчугу. Также мы обсудили разблокировку украинского экспорта продуктов питания. Я подробно сообщил ему, что Россия ворует зерно для продажи в третьи страны. Он проинформировал меня об итогах саммита НАТО", - отметил Кулеба.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Кулеба поприветствовал Финляндию и Швецию с приглашением в НАТО. Он считает, что такая же решительная позиция альянса по Украине сохранит стабильность союза.

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