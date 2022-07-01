Глави МЗС України та Туреччини обговорили перспективи експорту зерна з України

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу поінформував главу українського МЗС Дмитра Кулебу про підсумки саміту країн НАТО в Мадриді. Також дипломати обговорили перспективи експорту зерна з українських портів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ України.

"Мевлют Чавушоглу висловив співчуття жертвам російського удару по Кременчуку. Також ми обговорили розблокування українського експорту продуктів харчування. Я докладно повідомив йому, що Росія краде зерно для продажу в треті країни. Він поінформував мене про підсумки саміту НАТО", - зазначив Кулеба.

Раніше повідомлялося, що Дмитро Кулеба привітав Фінляндію та Швецію із запрошенням до НАТО. Він вважає, що така ж рішуча позиція альянсу по Україні збереже стабільність Союзу.

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