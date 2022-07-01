ru ua
Пт, 01 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Глави МЗС України та Туреччини обговорили перспективи експорту зерна з України

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 01 липня 2022 01:25
Глави МЗС України та Туреччини обговорили перспективи експорту зерна з України Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу поінформував главу українського МЗС Дмитра Кулебу про підсумки саміту країн НАТО в Мадриді. Також дипломати обговорили перспективи експорту зерна з українських портів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ України.

"Мевлют Чавушоглу висловив співчуття жертвам російського удару по Кременчуку. Також ми обговорили розблокування українського експорту продуктів харчування. Я докладно повідомив йому, що Росія краде зерно для продажу в треті країни. Він поінформував мене про підсумки саміту НАТО", - зазначив Кулеба.

Раніше повідомлялося, що Дмитро Кулеба привітав Фінляндію та Швецію із запрошенням до НАТО. Він вважає, що така ж рішуча позиція альянсу по Україні збереже стабільність Союзу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дмитро Кулеба Вторгнення Росії до України Турция
NEWS
Президент Індонезії передав Путіну послання Зеленського
Президент Індонезії передав Путіну послання Зеленського
DAILY
Зовнішній фронт. Як українська дипломатія працює під час війни з Росією
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Зовнішній фронт. Як українська дипломатія працює під час війни з Росією