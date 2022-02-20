Главы МИД стран G7 осудили Россию за агрессию в Украине

Страны отмечают, что

Страны призывают РФ

сведению заявления России о том, что она готова к дипломатическому взаимодействию. Лидеры призвали Россию принять предложение в рамках Диалога по стратегической стабильности между США и Россией, Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.

"Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод. Мы подтверждаем право любого суверенного государства определять свое будущее и механизмы безопасности. Мы приветствуем сдержанную позицию Украины перед лицом продолжающихся провокаций и усилий по дестабилизации", - говорится в заявлении.