Главы МИД стран G7 осудили Россию за агрессию в Украине

Министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и высокий представитель Евросоюза осуждают агрессию России в Украине. Об этом говорится в их общем заявлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.
Страны отмечают, что
Страны призывают РФ
сведению заявления России о том, что она готова к дипломатическому взаимодействию. Лидеры призвали Россию принять предложение в рамках Диалога по стратегической стабильности между США и Россией, Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.
"Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод. Мы подтверждаем право любого суверенного государства определять свое будущее и механизмы безопасности. Мы приветствуем сдержанную позицию Украины перед лицом продолжающихся провокаций и усилий по дестабилизации", - говорится в заявлении.
Напомним, что Евросоюз согласовал санкции против России в случае вторжения в Украину. Они коснутся не только финансов.