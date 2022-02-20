UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Главы МИД стран G7 осудили Россию за агрессию в Украине

Автор: Наталья Скороход

Министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США и высокий представитель Евросоюза осуждают агрессию России в Украине. Об этом говорится в их общем заявлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдепартамент США.

Страны отмечают, что

Страны призывают РФ

сведению заявления России о том, что она готова к дипломатическому взаимодействию. Лидеры призвали Россию принять предложение в рамках Диалога по стратегической стабильности между США и Россией, Совета Россия-НАТО и ОБСЕ.

"Мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод. Мы подтверждаем право любого суверенного государства определять свое будущее и механизмы безопасности. Мы приветствуем сдержанную позицию Украины перед лицом продолжающихся провокаций и усилий по дестабилизации", - говорится в заявлении.

Напомним, что Евросоюз согласовал санкции против России в случае вторжения в Украину. Они коснутся не только финансов.

Читайте РБК-Украина в Google News
G7Обострение на ДонбассеВторжение России в Украину