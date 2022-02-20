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Глави МЗС країн G7 засудили Росію за агресію в Україні

Автор: Наталья Скороход

Міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великобританії, США і високий представник Євросоюзу засуджують агресію Росії в Україні. Про це йдеться в їх спільній заяві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держдепартамент США.

Країни відзначають, що

Країни закликають РФ

відома заяву Росії про те, що вона готова до дипломатичної взаємодії. Лідери закликали Росію прийняти пропозицію в рамках діалогу щодо стратегічної стабільності між США і Росією, Ради Росія-НАТО та ОБСЄ.

"Ми підтверджуємо нашу непохитну прихильність суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і територіальних вод. Ми підтверджуємо право будь-якої суверенної держави визначати своє майбутнє і механізми безпеки. Ми вітаємо стриману позицію України перед обличчям триваючих провокацій і зусиль з дестабілізації", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, що Євросоюз погодив санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну. Вони торкнуться не тільки фінансів.

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G7Загострення на ДонбасіВторгнення Росії до України