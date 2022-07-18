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Главы МИД стран ЕС согласовали новый пакет санкций против России: названы первые детали

Фото: Петер Сийярто, глава МИД Венгрии (flickr by US Department of State)
Автор: Иван Носальский

Министры иностранных дел стран Евросоюза согласовали очередной пакет санкций против России. В него не будет входить газовое эмбарго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

По его словам, новый санкционный пакет в основном включает в себя разъяснение существующих правил и не вводит дополнительные ограничения на транспортировку энергоресурсов.

"Мы четко указывали на то, что если "Газпромбанк" будет в санкционном списке, то мы не сможем поддержать его. "Газпромбанк" не входит в только что поступившее к нам санкционное предложение, так как оно не содержит никаких ограничений на транспортировку энергоносителей", - заявил Сийярто.

Он добавил, что документом, в частности, вводится эмбарго на золото и утверждаются дополнительные ограничения на государственные закупки и прием депозитов.

При этом, по информации Сийярто, в санкционный список ЕС будут добавлены 48 частных лиц и девять организаций, в том числе вице-премьер России, несколько чиновников РФ и "Сбербанк".

Напомним, ранее стало известно, что, по данным СМИ, Европейский союз может принять новые санкции против России за полномасштабное вторжение в Украину уже на этой неделе.

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