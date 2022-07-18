RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Очільники МЗС країн ЄС погодили новий пакет санкцій проти Росії: названо перші деталі

Фото: Петер Сійярто, глава МЗС Угорщини (flickr by US Department of State)
Автор: Іван Носальський

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу погодили черговий пакет санкцій проти Росії. У нього не входитиме газове ембарго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто.

За його словами, новий санкційний пакет в основному включає в себе роз'яснення існуючих правил і не вводить додаткові обмеження на транспортування енергоресурсів.

"Ми чітко вказували на те, що якщо "Газпромбанк" буде в списку санкцій, то ми не зможемо підтримати його. "Газпромбанк" не входить в санкційні пропозиції, тому що вони не містять ніяких обмежень на транспортування енергоносіїв", - заявив Сійярто.

Він додав, що документом, зокрема, вводиться ембарго на золото і затверджуються додаткові обмеження на державні закупівлі та прийом депозитів.

При цьому, за інформацією Сійярто, в санкційний список ЄС будуть додані 48 приватних осіб і дев'ять організацій, у тому числі віце-прем'єр Росії, кілька чиновників РФ і "Сбербанк".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними ЗМІ, Європейський союз може прийняти нові санкції проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну вже цього тижня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСанкції проти РосіїВійна Росії проти України