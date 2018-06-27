Голови МЗС країн-донорів України закликають змінити закон про ВАКС

Зокрема, йдеться про норму щодо апеляції

Голови міністерств закордонних справ країн-донорів України виступили з позицією змінити закон про Вищий антикорупційний суд та привести його у відповідність до рекомендацій Венеційської комісії. Про це заявили міністри закордонних справ Британії, Естонії та Ірландії під час Другої міжнародної конференції з питань реформ в Україні, що відбувається у Копенгагені, передає "Громадське".

Зокрема, голова МЗС Британії Борис Джонсон закликав внести зміну щодо апеляції.

"Дуже важливо, щоб антикорупційний суд мав можливість розглядати усі справи, що підпадають під його юрисдикцію, у тому числі ті, розгляд яких розпочався у судах загальної юрисдикції", - зазначив Джонсон.

Так, представники МЗС, присутні на зустрічі, закликали український уряд створити ВАКС, який би відповідав вимогам українського громадянського суспільства.

Нагадаємо, в. о. заступника помічника держсекретаря США Джорган Ендрюс зазначив, що Штати наполягають на якнайшвидшому внесенні змін в український закон про антикорупційний суд. "Тільки внесення змін до цього закону, згідно з якими суд зможе розглядати всі справи, які входять у його юрисдикцію (включаючи апеляції по існуючим справам про корупцію, - ред.), допоможе подолати корупційні загрози", - підкреслив Ендрюс.