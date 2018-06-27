Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Голови МЗС країн-донорів України закликають змінити закон про ВАКС

НовиниПолітика    27.06.2018 - 13:03
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/foreignoffice)
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/foreignoffice)

Зокрема, йдеться про норму щодо апеляції

Голови міністерств закордонних справ країн-донорів України виступили з позицією змінити закон про Вищий антикорупційний суд та привести його у відповідність до рекомендацій Венеційської комісії. Про це заявили міністри закордонних справ Британії, Естонії та Ірландії під час Другої міжнародної конференції з питань реформ в Україні, що відбувається у Копенгагені, передає "Громадське".

Зокрема, голова МЗС Британії Борис Джонсон закликав внести зміну щодо апеляції.

"Дуже важливо, щоб антикорупційний суд мав можливість розглядати усі справи, що підпадають під його юрисдикцію, у тому числі ті, розгляд яких розпочався у судах загальної юрисдикції", - зазначив Джонсон.

Так, представники МЗС, присутні на зустрічі, закликали український уряд створити ВАКС, який би відповідав вимогам українського громадянського суспільства.

Нагадаємо, в. о. заступника помічника держсекретаря США Джорган Ендрюс зазначив, що Штати наполягають на якнайшвидшому внесенні змін в український закон про антикорупційний суд. "Тільки внесення змін до цього закону, згідно з якими суд зможе розглядати всі справи, які входять у його юрисдикцію (включаючи апеляції по існуючим справам про корупцію, - ред.), допоможе подолати корупційні загрози", - підкреслив Ендрюс.

У четвер набуде чинності закон про запуск ВАКС Держдеп США наполягає на змінах до закону про антикорупційний суд
Теги публікації: Евросоюз, антікоррупційний суд, Закон  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"5 з 5 можливих медалей": українська гімнастка викликала фурор на турнірі в Туреччині (відео)
У Києві розгромили табір ромів: активісти зробили жорстку заяву
"Київхліб" буде судитися з Roshen через "Київський торт"
"Постійно живу в напрузі": Лідія Таран відверто розповіла про своє особисте життя
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся