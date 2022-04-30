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Главы МИД Польши и стран Балтии призвали увеличить военные поставки в Украину

Рига (Фото: storyblocks.com)
Автор: Константин Широкун

Министры иностранных дел стран Балтии и Польши на встрече в Риге призвали увеличить военные поставки в Украину, а также усилить антироссийские санкции, особенно в энергетическом секторе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Были обсуждены наиболее эффективные способы помощи Украине в борьбе с российской военной агрессией. Министры иностранных дел были единодушны в том, что необходимо продолжить и активизировать поставки военной техники и вооружения. Санкционный режим против России также необходимо усилить, предусмотрев дальнейшие ограничительные меры в энергетическом секторе", - заявили в МИД Польши.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс отметил, что нынешние изменения в ситуации безопасности в регионе требуют переориентации политики НАТО.

"Мы хотим добиться постоянного присутствия войск НАТО в странах Балтии и Польши, что позволило бы нам противостоять любой угрозе со стороны России и Беларуси и защитить каждый сантиметр нашей территории", - сказал Ринкевичс.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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