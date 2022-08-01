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Главы МИД Китая и Японии встретятся в Камбодже: что обсудят

Фото: главы МИД Китая и Японии встретятся в Камбодже (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяши и его китайский коллега Ван И проведут переговоры в Камбодже и обсудят вторжение китайских кораблей береговой охраны в японские воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

Ожидается, что японский дипломат выскажет озабоченность коллеге по поводу неоднократных вторжений китайских кораблей береговой охраны в японские воды вокруг контролируемых Токио островов Сенкаку, на которые претендует Пекин, а также по поводу усиления военных действий Китая вблизи японских вод.

Это будет первый личный диалог министров иностранных дел Японии и Китая с ноября 2020 года. Ожидается, что Хаяши осудит вторжение России в Украину и призовет Китай к ответственным действиям. Глава МИД Японии также планирует подчеркнуть важность мира и стабильности ситуации вокруг Тайваньского пролива.

Больше деталей о скандале США и Китая можете узнать в материале РБК-Украина "Пелоси может посетить Тайвань. Почему Китай против и чем это грозит".

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Вторжение России в УкраинуЯпонияКитайТайвань