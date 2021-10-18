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Главы МИД ЕС согласовали новый блок санкций против Беларуси

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Понедельник 18 октября 2021 20:39
Главы МИД ЕС согласовали новый блок санкций против Беларуси Фото: Главы МИД ЕС согласовали новый блок санкций против Беларуси (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Министры иностранных дел Евросоюза достигли договоренности о новом пакете санкций против Беларуси. В частности, в отношении представителей белорусских властей и чиновников из-за нарушения прав человека и миграционного кризиса.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач, передает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

"Подавляющее большинство стран ЕС выразили солидарность с Польшей. Мы согласились, что нужен ответ в отношении самого белорусского режима. Принято решение активизировать меры в рамках пятого пакета санкций. Санкции будут применяться к конкретным должностным лицам, людям, ответственным за этот кризис, но также и за нарушение прав человека", - заявил Пшидач.

При этом он добавил, что главы МИД ЕС обсудили также конкретные компании, которые могут оказаться в санкционном списке.

"Все члены ЕС согласились, и Европейская комиссия обязалась действовать в странах происхождения нелегальных мигрантов, в странах транзита, чтобы противодействовать источникам миграции", - сказал Пшидач.

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