Главы МИД Азербайджана и Армении проведут переговоры в России

Сегодня, 9 октября, Россия пригласила глав МИД Армении и Азербайджана в Москву для консультации по ситуации в Нагорном Карабахе. В частности, будут обсуждаться вопросы обмена пленными и телами погибших в ходе боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"После серии телефонных переговоров с президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном президент Российской Федерации обращается с призывом прекратить боевые действия, ведущиеся в зоне нагорно-карабахского конфликта, по гуманитарным соображениям", - говорится в сообщении.

Напомним, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, с тех пор там продолжаются активные боевые действия между Азербайджаном и Арменией. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

Также РБК-Украина сообщало, что накануне министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетил Женеву и встретился с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Кроме того, ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан сообщил, что переговоры по Нагорному Карабаху 8 октября состоятся в Женеве, а 12 октября - в Москве.

Также президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вернется за стол переговоров с Арменией, когда закончится фаза военного противостояния.